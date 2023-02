Une date pour le prochain Pokémon Presents Une date pour le prochain Pokémon Presents

La Pokémon Company confirme la tenue d'un nouveau « Pokémon Presents » lundi prochain le 27 février (à 15h00, heure FR) avec 27 minutes pour évoquer l'avenir de la franchise. On imagine donc repartir avec du suivi de Pokémon Ecarlate & Violet et bien entendu du mobile, incluant Pokémon GO et Pokémon Unite.



Quant au neuf, on laisse chacun spéculer, se disant par exemple qu'un certain Détective Pikachu 2 ne devrait plus tarder à se dévoiler, et qu'il y a de vagues rumeurs autour d'un nouveau Pokémon Donjon Mystère.