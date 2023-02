UK : lancement imposant pour Hogwarts Legacy UK : lancement imposant pour Hogwarts Legacy

Forcément considéré comme l'un des territoires clés de la franchise, le Royaume-Uni a on peut le dire parfaitement bien accueilli Hogwarts Legacy avec un démarrage record dans l'histoire de la francise. A titre de comparaison, cette adaptation a fait un lancement 80 % plus imposant que celui de Elden Ring l'année dernière, et chacun sait le succès que ce fut.



A noter que :



- En terme de ventes physiques, c'est seulement 2 % de mieux que Harry Potter à l'École des Sorciers mais la hype était beaucoup plus forte à l'époque, et surtout, il y a aujourd'hui le dématérialisé.



- Sur le physique, la PS5 s'octroie 82 % des ventes, contre 18 % pour la Xbox Series. GamesIndustry note néanmoins que le véritable chiffre est un peu plus équilibré par une part numérique plus importante sur Xbox Series (rien qu'avec la popularité du modèle S).