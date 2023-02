Switch : les choses se confirment pour un modèle OLED Collector sur Zelda : Tears of the Kingdom Switch : les choses se confirment pour un modèle OLED Collector sur Zelda : Tears of the Kingdom

En fin d'année dernière fut leaké un modèle Switch OLED pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sans que personne ne puisse affirmer ou démentir de la véracité de l'information… sauf Nintendo, et peut-être par accident.



Le dernier Direct a en effet mis en lumière l'arrivée d'une édition collector pour le jeu lui-même, et il aura fallu quelques jours pour que certains tiltent un détail : un logo sur la prétendue Switch OLED leakée (plus précisément sur le joycon gauche), qui n'avait jamais été vu ailleurs jusqu'à présent, est bien présent dans l'édition collector (sur la boîte qui servira à ranger ses pin's).



Suffisant pour sentir que la jolie Switch pourrait prochainement être annoncée pour de bon, peut-être même avant la sortie de Tears of the Kingdom (de toute façon, il n'y a pas le jeu à l'intérieur).