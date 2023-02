CrossFire X sera mis à mort le 18 mai

Décidément, le coup de balai vidéoludique ratisse large ces derniers jours : Smilegate nous annonce pour cette fin de journée vouloir oublier (tout comme Microsoft) la tentative console, et fermera ainsi les serveurs le 18 mai 2023 pour tout envoyer à la poubelle.Et quand on dit tout, c'est réellement tout puisque même la double campagne solo et son dramatique 38 sur Metacritic (signée Remedy quand même…) ne pourra plus être pratiquée car à connexion obligatoire. Si vous faîtes partie des malheureux ayant souhaité lui donner sa chance, un remboursement pourra être demandé… seulement si vous l'avez acheté il y a 2 semaines maximum.