[Rumeur] Une date pour Advance Wars 1+2 [Rumeur] Une date pour Advance Wars 1+2

Alors que se murmure la haute possibilité d'un Nintendo Direct pour le 7 février, rumeur renforcée par l'insider Ember qui déclare que l'officialisation est « imminente », un détour chez un revendeur bavard de Walmart vient renforcer tout cela.



Via Reddit, l'homme déclare que le géant US vient de recevoir les sets de présentoir pour la promotion de Minecraft Legends, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et, plus intéressant, celui de Advance Wars 1+2, affichant un « Disponible maintenant » avec obligation de ne le placer que le 10 février.



Il était temps : plus de 2 ans de retard.