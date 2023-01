Charts UK : en physique, Dead Space Remake fait 2 fois moins que The Callisto Protocol Charts UK : en physique, Dead Space Remake fait 2 fois moins que The Callisto Protocol

L'institut Chart-Track vient livrer son rapport hebdomadaire, décrivant la situation UK de la semaine dernière qui a vu quelques sorties notables, dont deux malheureusement impossible à afficher dans un classement physique : Hi-Fi Rush et Goldeneye 007, tous deux exclusifs au marché numérique.



Et si Dead Space Remake peut bomber le torse, ce n'est pas avec des muscles d'une extrême dureté puisque le jeu a fait deux fois moins au lancement que Callisto Protocol, même si ce dernier était doté de trois arguments :



- Il était vendu moins cher

- Il est sorti pendant les achats de noël

- Il avait deux versions de plus (PS4 & One)



On peut du coup en conclure qu'avec une simple 4e place, Forspoken démarre moyennement, et comme la semaine dernière, les félicitations vont vers The Last of Us qui, toujours poussé par la série HBO, voit de nouveau son audience grimper :



+32 % pour The Last of Us Part 1 (15e)

+27 % pour The Last of Us Remastered (31e)



1. Dead Space Remake (NEW)

2. FIFA 23 (=)

3. God of War Ragnarok (=)

4. Forspoken (NEW)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. COD Modern Warfare II (-1)

7. Fire Emblem Engage (-6)

8. Nintendo Switch Sports (-1)

9. Pokémon Violet (-1)

10. Minecraft Switch (-2)