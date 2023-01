[Rumeur] Tango Gameworks pourrait très bientôt dévoiler un nouveau jeu [Rumeur] Tango Gameworks pourrait très bientôt dévoiler un nouveau jeu

L'insider billbil-kun, à la fiabilité reconnu, vient d'évoquer que le prochain jeu de Tango Gameworks devrait bientôt être révélé au public, sous le drôle de nom de Hi-Fi RUSH, et cela pourrait bien avoir lieu demain soir durant le « Developer_Direct » Xbox x Bethesda.



Pas plus d'indice et surtout, rien ne dit que l'on parle d'un poids lourd si on se souvient des propos de Shinji Mikami en 2022, affirmant à l'époque vouloir proposer de temps à autres des jeux de moindre envergure, sortant d'ailleurs du style horreur, histoire d'améliorer son catalogue et éviter que le public ne réduise Tango à un seul genre et un seul thème.



Rappelons d'ailleurs que Ghostwire Tokyo devrait logiquement arriver sur supports Xbox (et dans le Game Pass) avant la fin du premier trimestre 2023.