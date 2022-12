GOW Ragnarok : le New Game+ au printemps GOW Ragnarok : le New Game+ au printemps

On ne sait pas si c'est parce que ça demande trop de taf pour arriver rapidement ou si Santa Monica veut juste prendre son temps pour essayer de relancer l'actualité en temps voulu (le jeu ayant peu de chances d'avoir une extension contrairement à d'autres) : God of War Ragnarok attendra le printemps 2023 pour accueillir son mode New Game Plus.



Plus de détails arriveront quand nous approcherons de cette date, mais on sait déjà à quoi s'attendre, avec peut-être quelques trophées bonus pour les amateurs.