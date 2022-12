Suite au lancement de NFS Unbound, 5 vétérans de Criterion font leurs valises Suite au lancement de NFS Unbound, 5 vétérans de Criterion font leurs valises

Objet de tous les espoirs pour les fans de la franchise, Need for Speed Unbound n'était pas mauvais mais a déçu bien du monde en plus de ne pas avoir vraiment explosé les charts, et sans savoir si cela est directement lié, reste qu'il y a une drôle de coïncidence en découvrant que suite au lancement du précité, 5 membres historiques de Criterion ont fait leurs valises :



- Matt Webster (Directeur Général, 23 ans chez Criterion)

- Pete Lake (Producteur Exécutif, 26 ans chez Criterion)

- Andrei Shires (Directeur Technique, 16 ans chez Criterion)

- Alan McDairmant (Responsable de développement, 17 ans chez EA)

- Steve Uphill (Responsable Contenu, 10 ans chez Criterion)



Tous sont partis « explorer de nouvelles opportunités », ensemble ou pas.