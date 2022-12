Europe (novembre) : même en recul, la Switch continue de dominer largement Europe (novembre) : même en recul, la Switch continue de dominer largement

L'institut GSD est venu nous livrer son rapport de novembre permettant d'attester que 18,1 millions de jeux ont été vendus sur la totalité du territoire européen le mois dernier (dont 7,8 millions en dématérialisé), soit une baisse de 17 % par rapport à l'année dernière, ceci s'expliquant néanmoins par le décalage avec le lancement de Call of Duty (sorti en octobre cette année, mais novembre l'année dernière).



Notons que :



- Modern Warfare II a déjà dépassé le total de Vanguard.

- Excellent lancement pour God of War Ragnarok qui fait 62 % mieux que le précédent. Notez que 69 % des ventes ont été effectuées sur PS5.

- Les nouvelles aventures de Kratos ont néanmoins été « théoriquement » battues par Pokémon Écarlate & Violet qui rien qu'avec le physique fait quasiment jeu égal avec les ventes combinées physique + numérique de GOW Ragnarok (Nintendo ne livre pas de chiffres sur le dématérialisé).



- 690.000 consoles ont été vendues en Europe le mois dernier (-21 % par rapport à 2021).

- La Switch est n°1 et de loin : deux fois plus que la PS5.

- La PS5 est néanmoins en hausse par rapport à 2021 (+49%) tout comme la Xbox Series (+22%).



Ventes Novembre 2022 en Europe (physique + dématérialisé)



1. God of War Ragnarok

2. FIFA 23

3. Call of Duty : Modern Warfare II

4. Pokémon Violet (*)

5. Pokémon Écarlate (*)

6. Sonic Frontiers

7. GTA V

8. Mario Kart 8 Deluxe (*)

9. Red Dead Redemption 2

10. Football Manager 2023



(*) Ventes dématérialisées non comptabilisées.