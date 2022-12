Fin de l'abondance : les titres Xbox Game Studios seront vendus plus chers à partir de 2023 Fin de l'abondance : les titres Xbox Game Studios seront vendus plus chers à partir de 2023

Nous étions prévenus et en attendant que Microsoft officialise un jour ou l'autre l'augmentation du prix de vente des Xbox Series, le constructeur confirme que les jeux Xbox Game Studios font avoir droit à la fameuse « Taxe Next Gen » : en 2023, des titres comme Forza Motorsport, Redfall et Starfield coûteront 69,99$ aux USA au lieu de 59,99$, donc on peut dire grâce à la conversion magique 79 balles en Europe.



On vous épargne les détails (en gros, ça coûte cher des jeux à produire aujourd'hui), tout en se disant que tout cela en touchera une sans faire bouger l'autre à tous les abonnés Game Pass… jusqu'à ce que le service augmente à son tour ses tarifs.