13 Sentinels : Aegis Rim peut espérer son million

Le bouche-à-oreille a réussi à faire son petit effet pour, et il faut dire qu'il le vaut bien : alors que le titre avait accumulé 500.000 ventes en deux ans (en comptant un an de retard pour l'occident par rapport au Japon), les promotions et la sortie Switch ont permis en une année supplémentaire d'en gratter 300.000 de plus, soit 800.000 unités écoulées au total.Presque le statut de million-seller pour ce qui fut un temps une arlésienne de Vanillaware, qui continue de préparer son projet morceau.