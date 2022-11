Sebastian Kalemba : du poste d'animateur à celui de réalisateur de la nouvelle trilogie The Witcher Sebastian Kalemba : du poste d'animateur à celui de réalisateur de la nouvelle trilogie The Witcher

On peut parler de belle promotion pour Sebastian Kalemba. Après avoir débarqué chez CD Projekt Red en octobre 2014 pour au départ bosser comme animateur principal sur The Witcher 3, l'homme a ensuite été nommé responsable de ce secteur sur tous les titres (donc incluant Cyberpunk 2077) avant de tenter la voie du directeur créatif le temps de 15 mois.



Suffisant pour faire reconnaître ses talents, afin que les dirigeants le nomme au poste de réalisateur de la nouvelle trilogie The Witcher, donc ni plus ni moins responsable d'un des futurs plus gros piliers de l'entreprise.



Bonne chance à lui, et on rappellera que outre cette trilogie, CD Projekt Red planche sur un spin-off solo & multi, un remake du tout premier The Witcher, une suite pour Cyberpunk 2077, et enfin une toute nouvelle licence toujours orientée RPG.