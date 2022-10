Alors qu'on attend des nouvelles du 2, Alan Wake Remastered n'est même pas rentable Alors qu'on attend des nouvelles du 2, Alan Wake Remastered n'est même pas rentable

Les différents mécènes de Remedy ne couvrent pas la totalité des frais de développement, et en temps normal, ce qu'un développeur dépense le temps d'un trimestre sur ses chantiers, il le compense avec les revenus de nouvelles sorties (ou d'anciennes sur la longueur).



Ce n'est cette fois pas le cas pour Remedy. Environ 3 millions d'euros en perte depuis le début de l'année, à la fois parce qu'il n'y a plus grand-chose à obtenir de Control, mais aussi parce que les deux dernières sorties en date ont déçu. Le deal Game Pass de CrossfireX a probablement aidé à couvrir les frais mais les ventes n'ont pas aidé à obtenir un bonus, et la plus mauvaise nouvelle vient de Alan Wake Remastered.



Pour ce dernier, Epic Games a tout payé et doit donner 50 % des bénéfices à Remedy une fois couvert les frais de développement et le marketing. Le développeur n'a pas encore obtenu le moindre euro donc autant dire que les ventes ne doivent pas être fameuse.



De quoi inquiéter sur le potentiel commercial du futur Alan Wake 2 censé sortir l'année prochaine (« censé »…), alors que le studio planche parallèlement sur Control 2 et un spin-off coop,, également un F2P axé coop (Vanguard) avec Tencent, le tout pendant qu'une petite équipe dresse les contours des remakes de Max Payne 1 & 2.