Charts US : l'heure de gloire pour FIFA Charts US : l'heure de gloire pour FIFA

Nouveau rapport venu des USA via l'institut NPD, donc pour les résultats couvrant septembre 2022 avec comme les retours l'annonçaient : la PlayStation 5 termine première aussi bien en revenus qu'en volume de ventes grâce à un gros réa-stock (apparemment le plus gros depuis des mois), suivi par la Switch et enfin les Xbox Series. Ces dernières ont néanmoins généré plus d'argent grâce à leurs prix.



Quelques détails :



- FIFA 23 occupe la première place mais pour l'unique raison que Take-Two ne communique pas sur les ventes numériques. Vu les résultats des différents stores, c'est assurément NBA 2K23 qui est le plus gros succès du mois.

- Même chose pour Splatoon 3 dont la 4e place ne vient que de l'absence des ventes dématérialisées.

- The Last of Us : Part 1 se contente de la 5e place, mais n'aurait de toute façon pas pu espérer mieux vu les quatre devants.

- La compilation TMNT : The Cowabunga Collection et Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R sont assurément les bonnes surprises du mois.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE SEPTEMBRE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. FIFA 23

2. Madden NFL 23

3. NBA 2K23

4. Splatoon 3

5. The Last of Us : Part 1

6. TMNT : The Cowabunga Collection

7. Saints Row

8. Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R

9. Elden Ring

10. Mario Kart 8 Deluxe



11. Minecraft

12. Marvel's Spider-Man

13. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

14. Super Smash Bros Ultimate

15. COD Black Ops : Cold War

16. Horizon Forbidden West

17. Call of Duty : Vanguard

18. Assassin's Creed Valhalla

19. MLB The Show 22

20. Dragon Ball Z : Kakarot





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (=)

3. Madden NFL 23 (+1)

4. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

5. Horizon Forbidden West (-1)

6. MLB The Show 22 (=)

7. Call of Duty : Vanguard (=)

8. Gran Turismo 7 (=)

9. Kirby et Le Monde Oublié (=)

10. Mario Kart 8 Deluxe (=)