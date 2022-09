Netflix précise les périodes de sortie de The Witcher Saison 3 et Blood Origin Netflix précise les périodes de sortie de The Witcher Saison 3 et Blood Origin

Pas besoin d'attendre décembre 2023 pour découvrir la Saison 3 de The Witcher sur Netflix : la plate-forme accueillera cette troisième partie dans le courant de l'été prochain, ce qui reste lointain et pour patienter, on apprend que le spin-off The Witcher : Blood Origin (se déroulant 1200 ans avant les événements de la série principale) débutera sa carrière le 25 décembre. Dans 3 mois tout pile donc.



Ci-dessous les deux affiches en bonus.