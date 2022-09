P.Spencer : l'idée d'un portage de Final Fantasy XIV sur Xbox n'est pas abandonnée P.Spencer : l'idée d'un portage de Final Fantasy XIV sur Xbox n'est pas abandonnée

Il y a trois ans, non pas lors du TGS mais durant le Xbox X019, Phil Spencer déclarait être en contact avec Naoki Yoshida pour pouvoir ENFIN proposera Final Fantasy XIV sur supports Xbox. Et aujourd'hui, toujours rien même si interrogé sur le sujet par Game Watch, ce même Spencer indique que cela reste un « engagement » de la part de Microsoft et Square Enix, chacun déployant des efforts vu que le sujet « n'est pas abandonné ».



Et c'est tout, et on peut quand même se demander les raisons d'une telle attente. Certes, sur la génération précédente, il y avait le frein du cross-play que Microsoft a finalement lui même fait exploser au mortier, puis le problème évoqué par Square Enix en 2021 sur le manque de personnel pour ce type de portages (tous étant consacrés au suivi/extensions). Mais aujourd'hui ? A part peut-être simplement le fait que la Xbox Series ne soit pas une priorité pour l'éditeur qui tire les annonces dédiées aux dés, épreuve où Microsoft ressort d'ailleurs souvent perdant depuis quelques temps.



Sur une note un peu plus positive, ajoutons que Sarah Bond (vice-présidente de l'écosystème de jeux Xbox) a annoncé que des titres japonais exclusifs arriveront à l'avenir, tandis que Spencer lâche de son coté avoir rencontré d'autres créateurs japonais en plus de Hideo Kojima qui développe un titre tirant partie du Cloud (probablement son projet annulé sur Stadia). N'oublions pas enfin que quoi qu'il arrive, la marque est de toute façon assurée de posséder quelques exclusivités japonaises via Tango Gameworks (GhostWire Tokyo, The Evil Within…).