UK : le lancement de Splatoon 3 loin d'être aussi impressionnant qu'au Japon

Il y a un véritable contraste pour le cas Splatoon 3 entre le Japon et le Royaume-Uni. Alors que sur ses terres natales, ce troisième épisode s'impose d'entrée de jeu comme le plus grand lancement de l'histoire de la Switch (et peut-être dans toute l'histoire du JV), sur les terres UK, le premier bilan est bien plus grisâtre. Potentiellement du moins.



Splatoon 3 s'y place à la 1ère place, ce qui n'a rien de difficile faut de concurrence mais le problème, c'est qu'il ne s'agit là-bas que du 21e meilleur lancement d'un jeu Switch, avec 9 % de ventes en moins par rapport à Splatoon 2.



Alors certes, on ne parle ici que du physique et les ventes dématérialisées peuvent potentiellement combler le manque, mais on peut considérer cela comme une déception quand on se rend compte qu'avec bientôt 2 millions de machines sur le marché, Splatoon 3 a donc fait plus ou moins autant que Splatoon 2 à une époque où l'on ne comptait que 230.000 machines au même endroit.