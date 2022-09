Une date PC pour Uncharted Thieves Collection Une date PC pour Uncharted Thieves Collection

Trois jeux PlayStation Studios devraient arriver sur PC dans les semaines à venir, à savoir The Last of Us : Part 1, Spider-Man : Miles Morales et (il était temps) Uncharted : Legacy of Thieves Collection.



Pour ce dernier, l'Epic Games Store vient de leaker avant le communiqué de Sony la date du 19 octobre, avec en bonus de précommande l'avion de Sully à réutiliser comme planeur dans Fortnite (pourquoi pas).



Aucune exclusivité n'étant à l'ordre du jour, la version Steam a toutes les chances de débouler au même moment.