Silent Hill 2 Remake : des visuels concepts (leak) Silent Hill 2 Remake : des visuels concepts (leak)

Le remake de Silent Hill 2 refait parler de lui alors que le peuple prend son mal en patience jusqu'à l'officialisation par Konami : un trio d'images est apparu sur la toile, bien flous bien crades, mais clairement tirées du titre en question, ou plutôt d'une démo interne chez Bloober Team. L'information a été aussi bien confirmée par Dusk Golem que les sources de VGC.



On nous prévient d'ailleurs que si la démo date d'il y a un moment, faite sans grand budget et juste là pour montrer les intentions du studio avant la validation de Konami pour lancer le projet, qui devrait garder cette vue TPS à la mode depuis RE4.



Souhaitons le meilleur résultat possible vu le monument que fut cet épisode à l'époque 128 bits.



(les visuels ci-dessous)