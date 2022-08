Twisted Metal : en attendant le retour sur PS5, la série TV boucle sa Saison 1

Sony continue de prendre son temps pour confirmer les insistantes rumeurs autour d'un retour de, développé par le fraîchement acquis Firesprite (s'occupant en parallèle depour le PSVR2), et en attendant, c'est de nouveau l'adaptation en série TV qui donne des nouvelles avec l'annonce d'un bouclage pour la Saison 1. Reste bien entendu la post-prod mais ça avance donc très vite.La série est développée en partenariat avec la chaîne Peacock de NBCUniversal, et aura en showrunner Michael Jonathan Smith (), accompagné d'acteurs loin d'être inconnus :- Anthony Mackie (Falcon/Captain America dans le MCU)- Will Arnett (- Le catcheur Samoa Joe- Thomas Haden Church (Sandman dans- Stephanie Beatriz (Rosa Diaz dans- Neve Campbell (Sidney Prescott dansReste à attendre la première bande-annonce et une date.