Horizon (Netflix) : on a le nom du showrunner

On savait déjà de manière bien officielle que Netflix avait serré la main de PlayStation Productions pour produire une ambitieux série TV Horizon, et les choses se mettent de suite en place, ou en tout cas le plus important : le producteur et showrunner Steve Blackman se chargera d'adapter les aventures d'Aloy sur la fameuse plate-forme de streaming.



Et si vous ne connaissez pas l'homme, vous avez au moins à coup sûr entendu parler de la principale ligne de son CV, toujours sur Netflix : Umbrella Academy, qui attend d'ailleurs sa quatrième et ultime saison.