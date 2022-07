Killzone : les derniers serveurs multi fermeront leurs portes le mois prochain (tout comme RIGS) Killzone : les derniers serveurs multi fermeront leurs portes le mois prochain (tout comme RIGS)

Ce n'est visiblement pas demain la veille que la franchise Killzone fera son retour et sauf surprise, Guerilla va totalement tourner la page en coupant les serveurs de ses deux derniers titres actifs, Killzone : Shadow Fall (PS4) et Killzone : Mercenary (PS Vita), de même que ceux de RIGS : Mechanized Combat League, titre PSVR qui n'a jamais rencontré son public.



De fait, Guerilla n'a plus la moindre feature online à gérer « pour le moment » : le studio commençait déjà à recruter en 2019 pour un mystérieux projet multi.