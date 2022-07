Sony IE signe avec Spin Master pour tenter d'imposer ses licences dans le marché des jouets Sony IE signe avec Spin Master pour tenter d'imposer ses licences dans le marché des jouets

Sony a bien compris qu'il fallait ratisser de plus en plus large pour pouvoir imposer ses licences auprès du grand public et après avoir affirmé et prouvé ses intentions dans le domaine cinéma/séries TV, puis abordé les secteurs PC et bientôt mobile avec davantage d'ambitions, on nous annonce maintenant un partenariat signé avec le géant du jouet « Spin Master ».



En résultera, à partir du printemps 2024, toute une vague de goodies allant des objets de collection aux puzzles en passant par des peluches ou encore des figurines articulées, en ironisant sur le fait qu'on va cette fois chercher un très jeune public pour les attirer vers des franchises comme God of War, Uncharted ou encore Horizon, même si Sony est loin d'être le premier à tenter cette carte : Spin Master produit notamment des tonnes de jouets League of Legends.