MegaDrive Mini 2 : 11 titres de plus

SEGA dévoile la troisième partie de jeux fournis avec la future « MegaDrive Mini 2 », à raison de 7 jeux pour la MegaDrive et 4 pour le MegaCD, à découvrir à chaque fin des listes ci-dessous.Une petite gourmandise pour nostalgiques et collectionneurs que l'on attend pour le 27 octobre au Japon comme aux USA, et on ne sait encore quand en Europe. 50 jeux seront fournis avec la bête (33 dévoilés pour l'instant).- After Burner II- Columns III : Revenge of Columns- Megapanel- Nadia et le Secret de l'Eau Bleue- OutRun- Puzzle & Action : Ichidant-R- Splatterhouse 2- Star Mobile- Bonanza Bros.- Fantasy Zone- Magical Taluluto-kun- Shining in the Darkness- Thunder Force IV- Virtua Racing- Aah ! Harimanada- Alien Soldier- Fatal Fury 2- Gyuwanburaa Jikochuushin- Spatter- Super Street Fighter II : The New Challengers- Tatsujin- Night Striker- The Ninja Warriors- Starblade- Popful Mail- Shining Force CD- Silpheed- Sonic CD- Yumemiyakata no Monogatar- Final Fight CD- Lunar : Eternal Blue- Lunar : The Silver Star- Wondermega Collection