Rockstar aurait également annulé des versions PS5 et Xbox Series de Red Dead Redemption 2 Rockstar aurait également annulé des versions PS5 et Xbox Series de Red Dead Redemption 2

Il y a quelques jours, un insider réputé fiable a indiqué que Rockstar avait annulé des remasters de Red Dead Redemption et Grand Theft Auto IV après les très mauvais retours critiques de GTA : The Trilogy, et tout simplement le besoin de dépêcher un maximum d'employés sur Grand Theft Auto VI qui se doit, propos ici officiels, de « dépasser les attentes ».



A la fois une bonne et une mauvaise nouvelle selon que l'on souhaite s'attarder sur le passé ou le futur, et apprenez dans tous les cas que selon le même insider mais aussi plusieurs sources du site PlayStation Life Style que c'est exactement pour les mêmes raisons que Rockstar a annulé il y a peu des versions PlayStation 5 et Xbox Series de Red Dead Redemption 2.



Pas si étonnant après avoir appris que le suivi de Red Dead Online en avait pris un sévère coup, là encore pour privilégier le chantier GTA VI.