L'absence de Fall Guys sur mobile propulse son clone aux sommets des classements

La nouvelle percée dedepuis le lancement du modèle F2P (plus de 50 millions de joueurs) ne permet pas d'omettre que Mediatonic comme son mécène Epic Games ont commis une grosse erreur : oublier le titanesque marché du mobile.On ne sait pas si des plans sont en cours pour modifier cela, mais en attendant, les finlandais de Kitka Games se gave bien comme il faut en ayant lancé depuis deux ans, un véritable clone qui va jusqu'à photocopier certaines épreuves, ajoutant un menu repiqué de, et un chara-design beaucoup plus random.Le titre a fait son trou dans l'ombre et c'est ironiquement son modèlequi l'a porté davantage vers la lumière : qui dit F2P, dit davantage de monde pour en parler (Twitch & co), une jeune audience qui jette un œil sur leur téléphone ou tablette pour s'y essayer, n'y trouvant que le plagiat, et en résulte juste en juin 32,8 millions de téléchargement (163 millions au total) pour 6,6 millions de dollars de revenus en un seul mois (quasiment un tiers du total sur 2 ans, merci le coup classique du Pass à skins), et un classement au sommet de l'AppStore sur de nombreux pays occidentaux dont les USA, la France et le Royaume-Uni.Notez que cette copie fut disponible un temps sur Steam, retiré depuis mais toujours mise à jour.