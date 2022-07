Diablo Immortal prend son rythme et approche des 50 millions de dollars (recettes)

Les mauvais retours critiques n'empêchent pas pour le momentde s'installer dans le paysage mobile (et PC) : après les 24 millions de recettes en période de lancement, le F2P de Blizzard approche désormais des 50 millions. 48,9 millions pour être bien précis, pour 10 millions de téléchargements, ce qui fait quand même une moyenne de 5 balles dépensés par joueurs.Un véritable succès commercial pour l'heure, sans atteindre la stature des plus grands même s'il reste une bonne marge pour l'éditeur et NetEase Games qui doivent encore aborder le fructifiant marché chinois.