Hideo Kojima déclare avoir laissé en suspend un projet proche de ''The Boys''

Petite anecdote du dimanche, en pleine période où la série «» par Amazon Prime arrive doucement à la fin de sa Saison 3 : Hideo Kojima vient de confier via Twitter avoir vu 3 épisodes de la Saison 1 il y a quelques temps, avant de mettre la saga en pause jusqu'à on ne sait quand.Non ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça l'anecdote, mais plutôt le fait que le créateur avoue avoir découvert la série au moment même où il avait commencé sur papier un jeu au concept « similaire » qu'il a dû coup laissé en suspend : l'histoire d'un groupe de potes (hommes et femmes) constituant une sorte de bande de détectives qui, dans l'ombre, vous avoir en tête d'affronter des héros légendaires. D'ailleurs, il souhaitait également que le « Butcher » de la bande, donc le chef de file, soit incarné par Madds Mikkelsen.Qui dit projet en suspend dit espoir qu'il ressorte un jour du placard…