Le prochain Sucker Punch devrait être dans la même veine que Ghost of Tsushima Le prochain Sucker Punch devrait être dans la même veine que Ghost of Tsushima

On ne sait pas encore sur quoi travaille exactement Sucker Punch après le joli succès de Ghost of Tsushima mais les dernières offres d'emploi publiées commencent à lâcher des indices assez peu surprenants : ça parle de monde ouvert, de l'action au corps-à-corps et ce qu'il faut de mécaniques d'infiltration.



Bref, que ce soit Ghost of Tsushima 2 ou une nouvelle licence, le studio semble vouloir rester sur ses acquis qui l'ont propulsé parmi les hautes pointures des PlayStation Studios, et on rappellera pour la forme qu'il y a quelques temps, Sucker Punch recrutait également pour des options « multi/coop », aspect que l'on retrouvait justement… dans Ghost of Tsushima : Legends.