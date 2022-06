Game Pass : un partenariat avec Riot Games pour intégrer 5 jeux, dont League of Legends

Coup inattendu du showcase Xbox : un partenariat avec Riot Games pour venir garnir le Game Pass PC et mobile via le xCloud. On parle de cinq jeux, doncforcément (PC),(mobile),(PC & mobile),(PC & mobile) sans oublier(PC).Que des F2P vous direz mais à ceux qui se demandent du coup l'intérêt de les intégrer à partir de la fin d'année dans un service payant, la plus-value vient du fait que l'intégralité des personnages seront débloqués d'entrée pour la totalité des titres (il y aura aussi des boosters d'xp gratos), ce qui vous fera économiser un nombre incalculable d'heures. De quoi attirer une nouvelle masse de joueurs susceptibles de craquer à un moment ou l'autre sur les nombreuses micro-transactions. Forcément.