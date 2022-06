[LEAK] La totale de Persona sur Xbox [LEAK] La totale de Persona sur Xbox

Insider sorti de n'importe où actuellement au taux de 100% de réussite, The Snitch (soupçonné être Tom Henderson de VGC) vient de lâcher une nouvelle information concernant la conférence Xbox x Bethesda de ce soir.



Ce ne serait pas seulement Persona 5 (Royal ?) comme précédemment leaké mais également Persona 3 et Persona 4 qui débarqueraient tous sur supports Xbox. Peut-être également sur le Game Pass du coup ?



Dans tous les cas, ce serait une très bonne nouvelle pour la marque qui proposerait ainsi l'une des dernières grosses licences japonaises qui lui manquait jusqu'à présent, après avoir réussi à inclure dans son catalogue Monster Hunter, Yakuza, Kingdom Hearts et Dragon Quest.