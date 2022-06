Stray précise sa durée de vie (et son prix) Stray précise sa durée de vie (et son prix)

Peu après son apparition dans le State of Play de Sony, la petite gourmandise Stray précise ses intentions du lancement, et si l'on savait déjà que le titre serait offert aux abonnés « PS Plus Extra & Premium », le prix pour les autres sera de 29,99€, et même 24,29€ sur Steam si vous l'achetez les premiers jours après la sortie (possiblement aussi sur PlayStation mais rien d'officiel pour le moment).



Un prix doux justifié par la durée de vie, l'éditeur ne cachant pas que cette expérience tournera aux alentours des 8 heures en filant plus ou moins droit, et davantage si vous cherchez le 100 %.



Enfin, les plus gros intéressés auront l'occasion d'avoir une version boîte via iam8bit, exclusivement sur PlayStation 5, mais aucune date pour le moment, ni même un prix.