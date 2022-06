[Rumeur] Everybody's 1-2 Switch : pas encore annoncé, et pourtant vivement critiqué [Rumeur] Everybody's 1-2 Switch : pas encore annoncé, et pourtant vivement critiqué

La rumeur courrait depuis quelques temps, et selon Fanbyte qui évoque « plusieurs sources certifiées », Nintendo prépare bien une suite à 1-2 Switch, ou du moins « préparerait » car on ne sait plus trop vers où va le projet.



Déjà son nom ? Everybody's 1-2 Switch, développé par Nintendo EPD Group 4 avec la volonté de rassembler toute la famille et pas seulement 2 joueurs (on a même un mode 2V2, et du online). Pour cela, il fallait trouver de nouvelles idées, avec pour commencer une meilleure mise en forme avec un hôte nommé « Horse » (un homme avec une tête de cheval) et des épreuves semi-réelles entre jeu de chaises musicales, bingo ou le jeu de la bouteille (avec un joycon, vous l'avez deviné).



Le truc, c'est que comme bien des jeux, Everybody's 1-2 Switch est passé par une phase de tests en interne avec diverses démos techniques des différentes idées pour voir le résultat auprès d'un public bien choisi… et les retours auraient été tout simplement catastrophiques. Certains ne comprenaient par exemple rien à l'épreuve du bingo, et le fameux hôte s'est très vite vu qualifié ouvertement de « Horseshit » (on vous épargne la traduction).



Selon les mêmes sources, Nintendo ne s'attendait pas à des critiques aussi importantes et certains employés ont « tiré la sonnette d'alarme » pour indiquer que publier un tel jeu nuirait totalement à la réputation de l'entreprise. Le jeu serait pourtant terminé mais personne ne sait de quelle façon il sera commercialisé, beaucoup estimant que les grandes pontes sont tout à fait capable de miser sur la sortie à 60 balles, quand d'autres membres de la société ont suggéré de l'offrir directement sur le service « Nintendo Switch Online + ». Dans ce cas de figure, il est également possible que le jeu ne sorte jamais, ce qui ne serait pas une première.