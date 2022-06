SEGA avait bien envisagé de produire une Saturn Mini ou une Dreamcast Mini SEGA avait bien envisagé de produire une Saturn Mini ou une Dreamcast Mini

C'était un fantasme de bien des fans de l'univers SEGA mais il faudra encore patienter pour avoir éventuellement droit un jour à une « Saturn Mini » ou même « Dreamcast Mini », sans pour autant tomber dans l'utopie vu les propos du producteur Yosuke Okunari.



Ce dernier a en effet confirmé auprès de Famitsu que l'éditeur avait sérieusement explorer l'idée de produire l'une de ces deux consoles, avant de faire marche-arrière devant la hausse des coûts de production post-Covid, et l'actuelle pénurie de semi-conducteurs qui n'arrangent pas les choses, là où la « Mega Drive Mini 2 » était beaucoup plus gérable. Forcément.



On croise les doigts pour un regain futur de motivation et en attendant, on restera donc à cette Mega Drive Mini 2 qui arrivera le 27 octobre au Japon, incluant le Mega CD, pour un total de 50 jeux (au prix de 9.980 yens).