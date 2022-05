[Rumeur] The Last of Us Remake pour 2022 ? [Rumeur] The Last of Us Remake pour 2022 ?

On espère tous que God of War Ragnarok arrivera bien pour cette année, mais dans tous les cas, enfin selon certains échos, Sony pourrait avoir une autre jolie cartouche dans sa manche.



C'est ce que nous apprend Jeff Grubb, encore lui oui, qui vient de déclarer dans le dernier podcast Kinda Funny avoir entendu de la part de multiples sources que PlayStation (et donc Naughty Dog) serait prêt à balancer The Last of Us Remake pour 2022. Un projet déjà évoqué à plusieurs reprises, dont Jason Schreier, qui servirait toujours à grignoter en attendant le projet multi autonome, pourquoi pas une bonne upgrade de The Last of Us II… et le troisième épisode, dont les premières idées sont déjà à l'esprit du studio ?