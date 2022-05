Take-Two Interactive n'est pas encore intéressé pour reprendre la marque FIFA Take-Two Interactive n'est pas encore intéressé pour reprendre la marque FIFA

Parmi les candidats naturels à la reprise de la licence FIFA, Take-Two se montre pour l'heure peu intéressé, ou disons plus exactement que si l'éditeur souhaite étendre encore sa gamme sportive, ils n'ont prévu aucune discussion pour récupérer les 4 lettres magiques dont la valeur est estimée à 2,5 milliards de dollars sur 10 ans. C'est sûr, ça pousse à réfléchir un minimum avant de sortir le chéquier…



Parallèlement, la boîte a annoncé son intention de sortir 18 jeux pour cette année fiscale (donc d'ici la fin mars 2023), dont tout de même 8 jeux mobiles incluant GTA Trilogy (justement reporté à 2023).



Parmi les 10 jeux PC/consoles :



- The Quarry (10 juin)

- Marvel's Midnight Suns

- NBA 2K23

- WWE 2K23

- PGA Tour 2K23

- Tales from the Borderlands 2

- Kerbal Space Program 2 (début 2023, d'abord sur PC)