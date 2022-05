Japon : la Switch a dépassé la 3DS Japon : la Switch a dépassé la 3DS

Faute de charts hebdomadaires venus du Japon, Golden Week oblige, les retours de Famitsu permettent d'apprendre que Nintendo Switch Sports aura été le jeu le plus vendu la semaine dernière sur l'archipel avec 190.000 unités écoulées, soit bien moins que Wii Sports Resort, mais néanmoins sans compter les ventes dématérialisées qui doivent jouer leur rôle, surtout avec ce type de jeu.



« Accessoirement », la Switch a dépassé les 24,6 millions, dépassant du coup le total de la 3DS, la plaçant troisième console la plus vendue de tous les temps au Japon, derrière la DS (32,86 millions) et « la » GameBoy (32,47 millions).