Pour 300 millions, Embracer récupère les 3 branches occidentales de Square Enix (et leurs licences) Pour 300 millions, Embracer récupère les 3 branches occidentales de Square Enix (et leurs licences)

Personne ne s'attendait encore le week-end dernier à ce que la semaine démarre avec la revente par Square Enix de ses trois principales branches occidentales : Crystal Dynamics, SE Montréal et Eidos Montréal. Personne ne s'attendait non plus à ce que l'heureux élu soit simplement Embracer, certes très vorace depuis des années, mais pas le candidat le mieux placé financièrement.



Enfin, qui aurait pu croire un seul instant que seulement 300 millions de dollars seraient nécessaires pour acquérir ses trois branches ainsi que des licences comme Tomb Raider, Thief et Deus Ex. Au moins on peut reprendre espoir pour le retour de Legacy of Kain…



Mais cette transaction qui sera finalisée cet été montre surtout la différence de politique entre Square Enix et Embracer, le premier voulant se ressourcer vers les productions japonaises et investir davantage dans « le NFT, l'IA et le Cloud », là où Embracer estime que la demande de AAA occidental se fera de plus en plus importante au fil des années.



Notons tout de même que Square Enix n'abandonne pas complètement les investissements occidentaux, avec le maintien de sa branche Collective ainsi que les ouvertures de partenariats avec les tiers qui ont donné du bon et du moins bon (The Quiet Man…). A ce sujet, l'éditeur garde dans sa poche Life is Strange, Just Cause ainsi que le succès surprise Outriders.



Enfin, si les développements en cours ne sont apparemment pas affectés (le nouveau Tomb Raider, ou encore Perfect Dark aux cotés de Microsoft/The Initiative), l'avenir de Marvel's Avengers semble s'assombrir encore un peu plus, si tant est que des intéressés en attendaient encore quelque chose.