[Rumeur] Star Wars Jedi : Fallen Order 2 laisserait aussi tomber l'ancienne génération (PS4 & One)

Décidément, du moins si l'on en croit les rumeurs, Electronic Arts serait enfin prêt à abandonner l'ancienne génération de consoles. Car quelques temps après avoir affirmé que l'éditeur avait annulé les versions PlayStation 4 et Xbox One du prochain Need for Speed, c'est le même Jeff Grubb qui prétend aujourd'hui qu'il en sera de même pour Star Wars Jedi : Fallen Order 2 (ou quel que soit son nom définitif), pour une sortie uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.



Rappelons que selon le même homme, le titre sera dévoilé à la fin du mois de mai lors du « Star Wars Celebration ».