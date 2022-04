Sifu prépare trois MAJ de contenu, donc de nouveaux modes de difficulté

Certains s'en tiennent à leur volonté de maintenir un haut degré de challenge, pendant que d'autres craquent. Pour ce deuxième cas, on cite donc aujourd'hui Sloclap qui annonce que, réflexion faite,aura droit à une MAJ pour ajouter deux modes de difficulté : Élève (facile quoi), Maître (difficile) et Disciple (équivalent au mode standard actuel).Cette MAJ arrivera pour le printemps, en même temps qu'un mode entraînement et une option pour changer de tenue.Mais ce n'est pas tout comme le monde la feuille de route ci-dessous.- Nouveau système de scoring- Ajouts de modificateurs- Ajouts de tenues- Un éditeur de replay- Ajout de modificateurs- Ajout de tenues- Un mode Arène- Ajout de modificateurs- Ajout de tenues