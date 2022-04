La QuakeCon 2022 se date, pendant que la Paris Games Week annonce son grand retour La QuakeCon 2022 se date, pendant que la Paris Games Week annonce son grand retour

Annulé en 2020 à cause du Covid-19, puis l'année suivante pour exactement les mêmes raisons, la Paris Games Week fera son grand retour cette année, plus précisément du 2 au 6 novembre, toujours au parc des expositions, porte de Versailles. Les réservations coté billets ouvriront le 15 juin.



Parallèlement et toujours coté salon, Bethesda annonce de son coté que la QuakeCon aura lieu du 18 au 20 août, uniquement en format numérique par manque de confiance envers la potentielle évolution de la situation sanitaire. Nul doute que Starfield y sera présent (on sera à 3 mois du lancement), éventuellement et même probablement des nouvelles de The Elder Scrolls Online et Fallout 76, tandis qu'on se demande quand l'heure sera venue pour une présentation de Indiana Jones.