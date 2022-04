La fondation saoudienne MiSK possède désormais la quasi-totalité de SNK La fondation saoudienne MiSK possède désormais la quasi-totalité de SNK

Organisation saoudienne, MiSK avait commencé à grignoter SNK Corporation il y a 18 mois (à hauteur de 33%) dans l'intention sur la longueur de dépasser au moins la barre des 51 % pour s'accaparer la boîte derrière The King of Fighters, Samurai Shodown ou encore Metal Slug.



Et apprenez que depuis, c'est chose faite et c'est peu de le dire : MisK détient aujourd'hui 96,18 % de SNK (l'équivalent d'un demi-milliard d'euros pour toutes ces parts), et pourrait bien ne pas en rester là, eux qui ont commencé à placer des billes dans trois des plus grandes sociétés JV, à savoir Electronic Arts, Take-Two et Activision Blizzard (avant son rachat par Microsoft).