Un service à abonnement dans GTA Online Un service à abonnement dans GTA Online

Il y a toujours moyen de se faire un petit billet et Rockstar l'a bien compris : sans avoir besoin d'être un F2P, GTA Online va avoir droit à un système d'abonnement sobrement nommé « GTA+ ». Et ouais.



Donc en gros, dès le 29 mars et pour 5,99€ par mois (sans engagement, au cas où), vous aurez droit à quelques bonus donc, pour le premier jet (du 29 mars au 27 avril) :



- 500.000$

- Véhicule Principe Deveste Eight (+ amélioration) à l'avance

- Nouvel atelier auto à La Mesa

- Accès gratuit au salon auto de Los Santos

- Pouvoir transformer votre yacht en version de luxe sans frais

- Quelques vêtements et un motif

- Un boost de $ et d'xp pour plusieurs épreuves de courses

- Xp doublé pour les courses de rue



Ah et Rockstar annonce en passant, sans que l'on en doutait, que GTA Online continuera de bénéficier d'un gros suivi pendant encore très longtemps.