Avec ''Scalar'', Ubisoft prouve ses intentions renforcées autour du Cloud Gaming

Le Cloud fait partie de l'avenir quoi qu'on en dise, même si certains se sont déjà pris les pieds dans le tapis, et après avoir tâté un peu le terrain notamment avec certains produits sur Stadia, c'est Ubisoft qui compte maintenant passer la deuxième en annonçant « Ubisoft Scalar », une technologie maison qui agira en coordination avec ses différents moteurs pour exploiter cette « puissance sans limite ».



Concrètement, ça veut dire quoi ? On ne sait pas encore vraiment, mais on nous indique juste qu'une nouvelle licence reposant sur cette technologie est en préparation, et ça sous-entend déjà un coté ultra social et plus ouvert que jamais avec la possibilité d'ajouter des éléments en faisant évoluer un unique univers persistant auprès des joueurs sans avoir besoin de passer par de multiples MAJ.



On peut aussi imaginer que Ubisoft se prépare au futur en pouvant proposer ses jeux en Cloud accessibles depuis n'importe quel appareil sans avoir forcément besoin de passer par des tiers, de Google à Microsoft en passant par Sony.



Dans tous les cas, on a encore le temps d'en voir pleinement la couleur puisque l'équipe dédiée continue tranquillement de recruter.