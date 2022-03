Resident Evil 2, 3 et 7 de retour (PC, PS5, SX) Resident Evil 2, 3 et 7 de retour (PC, PS5, SX)

Les rumeurs étaient vraies. Ou pas. Enfin presque. Alors en bref, non, il n'y a pas de « Director's Cut » en préparation pour le remake de Resident Evil 3, mais le titre reviendra bien sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series avec une version améliorée techniquement, chose qui concernera également Resident Evil 2 et Resident Evil 7.



Au programme, un léger up graphique, du Ray-Tracing, du frame-rate boosté, du son 3D et une reconnaissance des options propres à la DualSense.



Quelques visuels sont disponibles, à défaut d'une date, et on notera que l'upgrade sera gratuite sur consoles, et ce sera un simple patch sur PC.