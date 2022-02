Atlus officialise et date Soul Hackers 2 sur tous les supports... sauf sur Switch

On peut dire que cette fois, on ne s'y attendait pas : si l'officialisation depar Atlus n'est pas une surprises, il en est tout autre des supports annoncés car là où certains pariaient sur une éventuelle exclusivité Switch, c'est la totale inverse qui est tombée.L'éditeur vient donc de révéler que le titre sortirait en fait partout « sauf » sur Switch : PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et même Xbox Series comme Xbox One. D'ailleurs, ça arrivera le 25 août au Japon avec en passant une édition spéciale coté supports PlayStation, et on vous ajoutera le teaser vidéo dès que possible.UPDATE :- Trailer dispo.