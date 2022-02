Charts Japon : PS5 et SX au coude-à-coude

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 février 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On passera rapidement le classement des jeux, se contentant de signaler l'arrivée d'un visual-novel sur Switch et le fait quese maintient plutôt bien pour une deuxième semaine, pour nous attarder plutôt sur les consoles : alors que la Switch continue de dominer en s'offrant un nouveau boost pour s'approcher en trombe du total de la 3DS, Sony continue de subir ses stocks de plus en plus réduits.Résultat ? Une PlayStation 5 à deux doigts de passer sous la gamme des Xbox Series, petit détail sur lequel personne n'aurait pu parier, surtout après le drame Xbox One.