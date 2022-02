La série TV The Last of US reporté La série TV The Last of US reporté

HBO et PlayStation Productions avaient prévenu que le tournage de l'ambitieuse série TV The Last of Us se terminerait à la mi-2022 pour une sortie cette année (au moins les premiers épisodes) mais il semble qu'il y ait du retard, ou en tout cas suffisamment pour que le responsable de programmation de HBO Max signale un report pour 2023. Tant pis.



Très attendu rien que par la présence de Craig Mazin (Chernobyl) en tant que scénariste et producteur, cette série sera composée de 10 épisodes (environ 1h chacun) pour ce qui concerne la première saison, et a des chances d'être marketé en même temps que le projet multijoueur de Naughty Dog, et éventuellement le remake PS5 du premier jeu (selon quelques rumeurs).