PlatinumGames ne refuserait pas de se faire racheter par un tiers (sous conditions) PlatinumGames ne refuserait pas de se faire racheter par un tiers (sous conditions)

Là où certains continuent de tendre la bannière de l'indépendance, PlatinumGames propose un autre son de cloche, peut-être pas à prendre comme un appel du pied au plus offrant mais son PDG Atsushi Inaba explique auprès de VGC ne pas être totalement contre une acquisition de son studio tant que ses équipes maintiennent une certaine liberté créatif, qu'on continuera de relativiser de la part d'une boîte qui a fait l'essentiel de sa carrière avec des commandes tiers.



Bref, reste à savoir en cas de rachat qui sera l'heureux élu. Nintendo avec qui la boîte tient une grande proximité (à quand la date de Bayonetta 3 tiens) ? Ou Microsoft dont la taille du chéquier n'est plus à prouver, et sur lequel Inaba revient justement en considérant que la firme de Redmond ne retirera pas la liberté d'Activision Blizzard suite au rachat qui a fait grande bruit.



Dans tous les cas, n'est pas cité Square Enix malgré les NieR Automata et prochainement Babylon's Fall, ce même Inaba reconnaissant et avec une certaine interrogation que les géants japonais semblent se situer totalement en retrait de la course aux rachats, laissant occidentaux (et chinois) faire leurs affaires.